MIDWAY — Midway University is pleased to announce the students who have been named to its Dean’s List for the 2021 Spring Semester. To be named to the list, a student must be classified as full-time and obtain a 3.60 grade point average for the semester. There were 324 students who made the Dean’s List.
Note: For your convenience, students are listed alphabetically by state, then county so you can easily find students from your area.
Arizona
- Darren Lujan, Phoenix, AZ (Maricopa)
California
- Courtney Lozano, Galt, CA (Sacramento)
- Trung-Tan Vo, San Diego, CA (San Diego)
Colorado
- Autumn Boyles, Colorado Springs, CO (El Paso)
- MacKenzie Martin, Leadville, CO (Lake)
- Georgia Brian Borrero, Monroe, GA (Walton)
Hawaii
- Molaemakolukolu Liwis, Hilo, HI (Hawaii)
Illinois
- Nayeli Rios Navarro, Naperville, IL (DuPage)
Indiana
- Luke Lehmenkuler, Memphis, IN (Clark)
- Morgan Sharpensteen, Nabb, IN (Clark)
- Cameron Wallis, Henryville, IN (Clark)
- Lauren Lingafelter, Haubstadt, IN (Gibson)
- Ashtin Decraene, Westfield, IN (Hamilton)
- Lucas Gibson, Indianapolis, IN (Marion)
- Kelsey Moffett, Mount Vernon, IN (Posey)
Kentucky
- Sadie Burge, Lawrenceburg, KY (Anderson)
- Theo Courrejolles, Lawrenceburg, KY (Anderson)
- Suzanna Dowler, Lawrenceburg, KY (Anderson)
- Carrigan Harley, Lawrenceburg, KY (Anderson)
- Caitlyn Keeling, Lawrenceburg, KY (Anderson)
- Andrea Lovins, Lawrenceburg, KY (Anderson)
- Jasmine Noe, Lawrenceburg, KY (Anderson)
- Raven Rape, Lawrenceburg, KY (Anderson)
- Kristen Shelton, Lawrenceburg, KY (Anderson)
- Ally Wells, Lawrenceburg, KY (Anderson)
- William Elkins, Middlesboro, KY (Bell)
- Claire Dierolf, Hebron, KY (Boone)
- Rebecca Bishop, Paris, KY (Bourbon)
- Megan Brown, Paris, KY (Bourbon)
- Brian Cruz-Sena, Paris, KY (Bourbon)
- Kelley Gaines, Paris, KY (Bourbon)
- Rebecca Havens, Paris, KY (Bourbon)
- Kevin Tamariz, Paris, KY (Bourbon)
- Madyson Tipton, Paris, KY (Bourbon)
- Rachael Durham, Jackson, KY (Breathitt)
- Derek Goff, Jackson, KY (Breathitt)
- Mary Andres, Louisville, KY (Bullitt)
- Chassidy Bailey, Lebanon Junction, KY (Bullitt)
- Cameron Brock, Mount Washington, KY (Bullitt)
- Alexandria Brock, Mount Washington, KY (Bullitt)
- Payton Coogle, Shepherdsville, KY (Bullitt)
- Jackson Gasser, Mount Washington, KY (Bullitt)
- Sierra Graham, Shepherdsville, KY (Bullitt)
- Michael Johnson, Murray, KY (Calloway)
- Megan Foley, Carlisle, KY (Carlisle)
- Trystan Amick, Carrollton, KY (Carroll)
- Ragan Adkins, Olive Hill, KY (Carter)
- Sadie Godbey, Liberty, KY (Casey)
- Christopher Knight, Liberty, KY (Casey)
- Shawnda Weddle, Dunnville, KY (Casey)
- Meghan Adams, Hopkinsville, KY (Christian)
- Lantana Hight, Hopkinsville, KY (Christian)
- Jamie Keim, Hopkinsville, KY (Christian)
- Aisha Pantiere, Hopkinsville, KY (Christian)
- Lauren Horton, Winchester, KY (Clark)
- Hope McCall, Winchester, KY (Clark)
- Amanda Miniard, Winchester, KY (Clark)
- Rachel Patrick, Winchester, KY (Clark)
- Chase Taylor, Winchester, KY (Clark)
- Brandon Wiley, Winchester, KY (Clark)
- Jerry Ziegler, Winchester, KY (Clark)
- Daniel Caldwell, Owensboro, KY (Daviess)
- Crystal Alexander, Irvine, KY (Estill)
- Cassandra Basler, Lexington, KY (Fayette)
- Jena Brown, Lexington, KY (Fayette)
- Lauren Carlson, Lexington, KY (Fayette)
- Odalys Cedeno Gutierrez, Lexington, KY (Fayette)
- Daekwon Christopher, Lexington, KY (Fayette)
- Natalie Cline, Lexington, KY (Fayette)
- Logan Conn, Lexington, KY (Fayette)
- Brittany Fint, Lexington, KY (Fayette)
- Jacob Franke, Lexington, KY (Fayette)
- Kimberly Gay, Lexington, KY (Fayette)
- Isiah Gordon, Lexington, KY (Fayette)
- Jenica Hall, Lexington, KY (Fayette)
- Abigail Henry, Lexington, KY (Fayette)
- Kayla Horn, Lexington, KY (Fayette)
- Danielle Keith, Lexington, KY (Fayette)
- Krizell Mitchell, Lexington, KY (Fayette)
- Angela Mondelli, Lexington, KY (Fayette)
- Mylinda Neace, Lexington, KY (Fayette)
- Sierra Newton, Lexington, KY (Fayette)
- Madison Raymer, Lexington, KY (Fayette)
- Shannon Reynolds, Lexington, KY (Fayette)
- Kristi Seamans, Lexington, KY (Fayette)
- Ayah Shakir, Lexington, KY (Fayette)
- Sullivan Simpson, Lexington, KY (Fayette)
- Senya Sitzman, Lexington, KY (Fayette)
- Andrew Stefaniak, Lexington, KY (Fayette)
- David Talbott, Lexington, KY (Fayette)
- Ruby Tevis, Lexington, KY (Fayette)
- Tonya Vires, Lexington, KY (Fayette)
- Abigail Volz, Lexington, KY (Fayette)
- Ashley Ward, Lexington, KY (Fayette)
- Erin Wilford, Lexington, KY (Fayette)
- Bailey Winner, Lexington, KY (Fayette)
- Winta Woldegeorgis, Lexington, KY (Fayette)
- Brendon Woody, Lexington, KY (Fayette)
- Bowen Workman, Lexington, KY (Fayette)
- Hailey Allen, Frankfort, KY (Franklin)
- Cameron Barton, Frankfort, KY (Franklin)
- Shannon Brunette, Frankfort, KY (Franklin)
- Rebekah Clover, Frankfort, KY (Franklin)
- Bethany Crockett, Frankfort, KY (Franklin)
- Kristin Cummins, Frankfort, KY (Franklin)
- Samantha Durham, Frankfort, KY (Franklin)
- Katlynn Fay, Frankfort, KY (Franklin)
- Logan Hanes, Frankfort, KY (Franklin)
- Emilie Hill, Frankfort, KY (Franklin)
- Leighann Jacobs, Frankfort, KY (Franklin)
- Molly Lecompte, Frankfort, KY (Franklin)
- Erin McQueen, Frankfort, KY (Franklin)
- Rebecca Monnin, Frankfort, KY (Franklin)
- Ann Montfort, Frankfort, KY (Franklin)
- Jacob Smith, Frankfort, KY (Franklin)
- Zachary Smith, Frankfort, KY (Franklin)
- Theresa Sparrow, Frankfort, KY (Franklin)
- Kindall Talley, Frankfort, KY (Franklin)
- Sadie Taylor, Frankfort, KY (Franklin)
- Pamela Baum, Warsaw, KY (Gallatin)
- Dylan Abrams, Dry Ridge, KY (Grant)
- Cody Brumley, Williamstown, KY (Grant)
- Emma Gutman, Williamstown, KY (Grant)
- Kyle West, Dry Ridge, KY (Grant)
- Betty White, Corinth, KY (Grant)
- Haley Young, Corinth, KY (Grant)
- Erika Trevarthen, Mayfield, KY (Graves)
- Candace Barefoot, Leitchfield, KY (Grayson)
- Shauna Grider, Leitchfield, KY (Grayson)
- Emily Chandler, Elizabethtown, KY (Hardin)
- Chris Grimes, Elizabethtown, KY (Hardin)
- Luke Logan, Elizabethtown, KY (Hardin)
- Skyler Lucas, Cecilia, KY (Hardin)
- Adam White, Elizabethtown, KY (Hardin)
- Michelle Carroll-Cole, Harlan, KY (Harlan)
- Jillian Enix, Pathfork, KY (Harlan)
- Darla Jackson, Harlan, KY (Harlan)
- Callie May, Cynthiana, KY (Harrison)
- Carrie Miller, Cynthiana, KY (Harrison)
- James Miller, Cynthiana, KY (Harrison)
- Madeline Sparks, Cynthiana, KY (Harrison)
- Travis Hensley, Hardyville, KY (Hart)
- Carter Shelton, Magnolia, KY (Hart)
- Carson Flynn, Henderson, KY (Henderson)
- Marissa Sauer, Henderson, KY (Henderson)
- Jocelyn Spaulding, Corydon, KY (Henderson)
- Iain Duncan, Pleasureville, KY (Henry)
- Mariah Rose, Turners Station, KY (Henry)
- Brooke Holt, Madisonville, KY (Hopkins)
- Madison Angel, Mc Kee, KY (Jackson)
- Olivia Ackman, Louisville, KY (Jefferson)
- Bryce Brockman, Louisville, KY (Jefferson)
- Nevaeh Brown, Louisville, KY (Jefferson)
- Victoria Crisp, Louisville, KY (Jefferson)
- Raekwon Evans, Louisville, KY (Jefferson)
- Katherine Fink, Louisville, KY (Jefferson)
- Grace Froedge, Prospect, KY (Jefferson)
- Aliyah Helm, Louisville, KY (Jefferson)
- Pieper Mallett, Louisville, KY (Jefferson)
- Andrew McAnelly, Louisville, KY (Jefferson)
- Montez Moore, Louisville, KY (Jefferson)
- Joel Price, Louisville, KY (Jefferson)
- Jacqueline Raque, Louisville, KY (Jefferson)
- Madison Rosenkrantz, Louisville, KY (Jefferson)
- Judson Tabor, Louisville, KY (Jefferson)
- Amanda Williams, Louisville, KY (Jefferson)
- Brynn Bradley, Nicholasville, KY (Jessamine)
- Alexis Gallihugh, Nicholasville, KY (Jessamine)
- Kathryn Gamble, Nicholaville, KY (Jessamine)
- Tabitha Marcum, Nicholasville, KY (Jessamine)
- Taylor Rust, Nicholasville, KY (Jessamine)
- Logan Shaner, Nicholasville, KY (Jessamine)
- Ashley Smith, Nicholasville, KY (Jessamine)
- Claire Smith, Nicholasville, KY (Jessamine)
- Nicholas Keeton, Staffordsville, KY (Johnson)
- Hunter Belville, Erlanger, KY (Kenton)
- Charley Burns, London, KY (Laurel)
- Matthew Collins, London, KY (Laurel)
- Hannah Robinson, London, KY (Laurel)
- Alex Begley, Stinnett, KY (Leslie)
- Alicia Napier, Essie, KY (Leslie)
- Preston Carter, Hustonville, KY (Lincoln)
- Meshaila Fields, Waynesburg, KY (Lincoln)
- Darianna Lane, Stanford, KY (Lincoln)
- Tiffany Nethery, Smithland, KY (Livingston)
- Miranda Conner, Richmond, KY (Madison)
- Rachel Cope, Berea, KY (Madison)
- Brianna Godbey, Richmond, KY (Madison)
- Patty Johnson, Berea, KY (Madison)
- Sheena Lee, Richmond, KY (Madison)
- Christina Moores, Richmond, KY (Madison)
- Davina Workman, Richmond, KY (Madison)
- Ethan Spalding, Lebanon, KY (Marion)
- Emily Colley, Benton, KY (Marshall)
- Summer Daso, Maysville, KY (Mason)
- Heather Jones, Brandenburg, KY (Meade)
- Taylor Lewis, Guston, KY (Meade)
- Brandi Clark, Salvisa, KY (Mercer)
- Hannah Ritchie, Harrodsburg, KY (Mercer)
- Channing Whitehouse, Harrodsburg, KY (Mercer)
- Shaylyn Trent, Jeffersonville, KY (Montgomery)
- Zachary Dickerson, Bardstown, KY (Nelson)
- Logan Green, Bardstown, KY (Nelson)
- Carly Jones, Bloomfield, KY (Nelson)
- Whitney Sanders, Bardstown, KY (Nelson)
- Thomas Sidebottom, Bardstown, KY (Nelson)
- William Sidebottom, Bardstown, KY (Nelson)
- Elizabeth Ashcraft, Owenton, KY (Owen)
- Cameron McAnally, Owenton, KY (Owen)
- Erin Young, Owenton, KY (Owen)
- Jessica Caudill, Vicco, KY (Perry)
- Erika Johnson, Hazard, KY (Perry)
- Danielle Neace, Hazard, KY (Perry)
- Danny Sorrells, Hazard, KY (Perry)
- Christopher Hawkins, Virgie, KY (Pike)
- Robert Hopkins, Pikeville, KY (Pike)
- Krystal Jackson-Cornett, Somerset, KY (Pulaski)
- Hayley Davis, Somerset KY (Pulaski)
- Megan Loveless, Eubank, KY (Pulaski)
- Whitney Patton, Bronston, KY (Pulaski)
- Krystal Pfeiffer, Somerset, KY (Pulaski)
- Nicholas Eastham, Clearfield, KY (Rowan)
- Elizabeth Hopper, Russell Springs, KY (Russell)
- Sydney Coffey, Georgetown, KY (Scott)
- Rachel Cooper, Georgetown, KY (Scott)
- Brittany Davis, Georgetown, KY (Scott)
- Rebecca Galloway, Georgetown, KY (Scott)
- Reagan Golden, Georgetown, KY (Scott)
- Hayden Gregory, Georgetown, KY (Scott)
- Noel Hearn, Stamping Ground, KY (Scott)
- Jordan Hopkins, Georgetown, KY (Scott)
- Sharon Humphrey, Georgetown, KY (Scott)
- Allyson Ison, Georgetown, KY (Scott)
- Shelly Land, Georgetown, KY (Scott)
- Joseph Lynch, Georgetown, KY (Scott)
- Nyckoletta Martin, Georgetown, KY (Scott)
- Destiny McDonald, Stamping Ground, KY (Scott)
- Anna Munoz, Georgetown, KY (Scott)
- John Muth, Georgetown, KY (Scott)
- Cheyenne Privett, Georgetown, KY (Scott)
- Jillian Saylor, Georgetown, KY (Scott)
- Laura Staats, Georgetown, KY (Scott)
- Madeline Wasson, Georgetown, KY (Scott)
- Ariel Williams, Georgetown, KY (Scott)
- Alyssa Yates, Georgetown, KY (Scott)
- Karissa Atteberry, Shelbyville, KY (Shelby)
- Heather Cecil, Shelbyville, KY (Shelby)
- Catherine Kelly, Shelbyville, KY (Shelby)
- Abigail Lanter, Shelbyville, KY (Shelby)
- Amy Patterson, Shelbyville, KY (Shelby)
- Sarah Jo Calhoun, Campbellsville, KY (Taylor)
- Quentin Huff, Milton, KY (Trimble)
- Trinity Baker, Springfield, KY (Washington)
- Corbin Kirksey, Monticello, KY (Wayne)
- Lane Turner, Monticello, KY (Wayne)
- Patrick Harmon, Corbin, KY (Whitley)
- James Adkins, Versailles, KY (Woodford)
- Marissa Baker, Versailles, KY (Woodford)
- Noah Branham, Versailles, KY (Woodford)
- Morgan Cline, Versailles, KY (Woodford)
- Tara Gayheart, Versailles, KY (Woodford)
- Raegan Gilbert, Versailles, KY (Woodford)
- Audrey Gilbert, Versailles, KY (Woodford)
- Amy Hoard, Versailles, KY (Woodford)
- Cameron Kincer, Versailles, KY (Woodford)
- Kali Ratcliff, Versailles, KY (Woodford)
- Alexandra Todd, Versailles, KY (Woodford)
- Alex Vorhaus, Midway, KY (Woodford)
- Amanda Watts, Versailles, KY (Woodford)
Maine
- Trinity Binette, East Waterboro, ME (York)
Maryland
- Tyler Oleszczuk, Baltimore, MD (Baltimore City)
Michigan
- Kaycee Paksi, Saint Louis, MI (Gratiot)
- Hannah Waroway, Ann Arbor, MI (Washtenaw)
- Kodi Kinder, Dearborn, MI (Wayne)
- Jilian Verbrugghe, Harrison Township, MI (Macomb)
Minnesota
- Kayla Muller, Saint Michael, MN (Wright)
Mississippi
- Shantasia Williams, Jackson, MS (Hinds)
Missouri
- Luke Thorburg, Byrnes Mill, MO (Saint Louis)
- Jenna Duecker, Blue Springs, MO (Jefferson)
Nevada
- Carly Poste, Henderson, NV (Clark)
New Hampshire
- Elizabeth Galletta, Goffstown, NH (Hillsborough)
New Mexico
- Alejandra Slentz, Santa Fe, NM (Santa Fe)
North Carolina
- Meghan Parks, Durham, NC (Durham)
- Kaela Kranzler, Gastonia, NC (Gaston)
- Willeah Perry, Charlotte, NC (Mecklenburg)
North Dakota
- Zackery Halstead, Minot, ND (Ward)
Ohio
- Thomas Coleman, Hamilton, OH (Butler)
- Pavel Pence, Cincinnati, OH (Clermont)
- Raquel Tyo, Grove City, OH (Franklin)
- Breanna Justice, Beaver, OH (Pike)
- Madison Eberst, Chillicothe, OH (Ross)
- Elizabeth Rusnak, Warren, OH (Trumbull)
- Nathan Sparren, Bolivar, OH (Tuscarawas)
- Madelyn Matz, Risingsun, OH (Wood)
Pennsylvania
- Cassidy Schrecongost, New Kensington, PA (Westmoreland)
Puerto Rico
- Wilani Velazquez, Carolina, PR (Carolina)
Tennessee
- Elliott Smith, Shelbyville, TN (Bedford)
- William Fahrenholz, Nashville, TN (Davidson)
- Isabella Robinson, Nashville, TN (Davidson)
- Owen McCarter, White Bluff, TN (Dickson)
- Katie Rhodes, Cedar Hill, TN (Robertson)
- Madeline Segars, White House, TN (Robertson)
- Elliette Baker, Arrington, TN (Williamson)
Texas
- Tahmina Yusuf, Pearland, TX (Brazoria)
- Madison Clayton, Atlanta, TX (Cass)
- Spencer Counts, Krum, TX (Denton)
- Lauren Livingston, Kingwood, TX (Harris)
- Kaylee Criswell, Rockdale, TX (Milam)
Utah
- Troy Lund, Plain City, UT (Weber)
Vermont
- Jacob Kocis, Island Pond, VT (Essex)
Virginia
- Kelsey Adkins, New Castle, VA (Craig)
- Kathryn West, Riner, VA (Montgomery)
Washington
- Noah Ray, Reardan, WA (Lincoln)
- Kali Knepper, Arlington, WA (Snohomish)
West Virginia
- Kassidy Evans, Saint Marys, WV (Pleasants)
- Sierra Wells, Vienna, WV (Wood)
Wisconsin
- Lillian Radzikinas, Oxford, WI (Marquette)
International
- Kirk Aitken, Melbourne, Australia
- Paul Brunel Wamba Ngouadjio, Dschang, Cameroon
- Simon Koehne, Windhagen, Germany
- Daniel Cogo, Padova, Italy
- Patrick Meyer-Kayser, Lima, Peru
- Cinelle Claassens, Krugersdorp, South Africa
- Philippa Asherwood, Fringilla, Zambia
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.