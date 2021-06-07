School News
MIDWAY — Midway University is pleased to announce the students who have been named to its Dean’s List for the 2021 Spring Semester. To be named to the list, a student must be classified as full-time and obtain a 3.60 grade point average for the semester. There were 324 students who made the Dean’s List. 
Note: For your convenience, students are listed alphabetically by state, then county so you can easily find students from your area.
Arizona
  • Darren Lujan, Phoenix, AZ (Maricopa) 
California
  • Courtney Lozano, Galt, CA (Sacramento)
  • Trung-Tan Vo, San Diego, CA (San Diego)
Colorado
  • Autumn Boyles, Colorado Springs, CO (El Paso)
  • MacKenzie Martin, Leadville, CO (Lake)
  • Georgia Brian Borrero, Monroe, GA (Walton)
Hawaii
  • Molaemakolukolu Liwis, Hilo, HI (Hawaii)
Illinois
  • Nayeli Rios Navarro, Naperville, IL (DuPage)
Indiana
  • Luke Lehmenkuler, Memphis, IN (Clark)
  • Morgan Sharpensteen, Nabb, IN (Clark) 
  • Cameron Wallis, Henryville, IN (Clark) 
  • Lauren Lingafelter, Haubstadt, IN (Gibson) 
  • Ashtin Decraene, Westfield, IN (Hamilton) 
  • Lucas Gibson, Indianapolis, IN (Marion) 
  • Kelsey Moffett, Mount Vernon, IN (Posey) 
Kentucky
  • Sadie Burge, Lawrenceburg, KY (Anderson) 
  • Theo Courrejolles, Lawrenceburg, KY (Anderson) 
  • Suzanna Dowler, Lawrenceburg, KY (Anderson) 
  • Carrigan Harley, Lawrenceburg, KY (Anderson)
  • Caitlyn Keeling, Lawrenceburg, KY (Anderson) 
  • Andrea Lovins, Lawrenceburg, KY (Anderson) 
  • Jasmine Noe, Lawrenceburg, KY (Anderson) 
  • Raven Rape, Lawrenceburg, KY (Anderson) 
  • Kristen Shelton, Lawrenceburg, KY (Anderson) 
  • Ally Wells, Lawrenceburg, KY (Anderson) 
  • William Elkins, Middlesboro, KY (Bell) 
  • Claire Dierolf, Hebron, KY (Boone) 
  • Rebecca Bishop, Paris, KY (Bourbon) 
  • Megan Brown, Paris, KY (Bourbon) 
  • Brian Cruz-Sena, Paris, KY (Bourbon) 
  • Kelley Gaines, Paris, KY (Bourbon) 
  • Rebecca Havens, Paris, KY (Bourbon) 
  • Kevin Tamariz, Paris, KY (Bourbon) 
  • Madyson Tipton, Paris, KY (Bourbon) 
  • Rachael Durham, Jackson, KY (Breathitt) 
  • Derek Goff, Jackson, KY (Breathitt) 
  • Mary Andres, Louisville, KY (Bullitt) 
  • Chassidy Bailey, Lebanon Junction, KY (Bullitt) 
  • Cameron Brock, Mount Washington, KY (Bullitt) 
  • Alexandria Brock, Mount Washington, KY (Bullitt) 
  • Payton Coogle, Shepherdsville, KY (Bullitt) 
  • Jackson Gasser, Mount Washington, KY (Bullitt) 
  • Sierra Graham, Shepherdsville, KY (Bullitt) 
  • Michael Johnson, Murray, KY (Calloway) 
  • Megan Foley, Carlisle, KY (Carlisle) 
  • Trystan Amick, Carrollton, KY (Carroll) 
  • Ragan Adkins, Olive Hill, KY (Carter) 
  • Sadie Godbey, Liberty, KY (Casey) 
  • Christopher Knight, Liberty, KY (Casey) 
  • Shawnda Weddle, Dunnville, KY (Casey) 
  • Meghan Adams, Hopkinsville, KY (Christian) 
  • Lantana Hight, Hopkinsville, KY (Christian) 
  • Jamie Keim, Hopkinsville, KY (Christian)
  • Aisha Pantiere, Hopkinsville, KY (Christian) 
  • Lauren Horton, Winchester, KY (Clark) 
  • Hope McCall, Winchester, KY (Clark) 
  • Amanda Miniard, Winchester, KY (Clark) 
  • Rachel Patrick, Winchester, KY (Clark) 
  • Chase Taylor, Winchester, KY (Clark) 
  • Brandon Wiley, Winchester, KY (Clark) 
  • Jerry Ziegler, Winchester, KY (Clark) 
  • Daniel Caldwell, Owensboro, KY (Daviess) 
  • Crystal Alexander, Irvine, KY (Estill) 
  • Cassandra Basler, Lexington, KY (Fayette) 
  • Jena Brown, Lexington, KY (Fayette) 
  • Lauren Carlson, Lexington, KY (Fayette) 
  • Odalys Cedeno Gutierrez, Lexington, KY (Fayette) 
  • Daekwon Christopher, Lexington, KY (Fayette) 
  • Natalie Cline, Lexington, KY (Fayette) 
  • Logan Conn, Lexington, KY (Fayette) 
  • Brittany Fint, Lexington, KY (Fayette) 
  • Jacob Franke, Lexington, KY (Fayette) 
  • Kimberly Gay, Lexington, KY (Fayette) 
  • Isiah Gordon, Lexington, KY (Fayette) 
  • Jenica Hall, Lexington, KY (Fayette) 
  • Abigail Henry, Lexington, KY (Fayette) 
  • Kayla Horn, Lexington, KY (Fayette) 
  • Danielle Keith, Lexington, KY (Fayette) 
  • Krizell Mitchell, Lexington, KY (Fayette) 
  • Angela Mondelli, Lexington, KY (Fayette) 
  • Mylinda Neace, Lexington, KY (Fayette) 
  • Sierra Newton, Lexington, KY (Fayette) 
  • Madison Raymer, Lexington, KY (Fayette) 
  • Shannon Reynolds, Lexington, KY (Fayette) 
  • Kristi Seamans, Lexington, KY (Fayette) 
  • Ayah Shakir, Lexington, KY (Fayette) 
  • Sullivan Simpson, Lexington, KY (Fayette) 
  • Senya Sitzman, Lexington, KY (Fayette) 
  • Andrew Stefaniak, Lexington, KY (Fayette) 
  • David Talbott, Lexington, KY (Fayette) 
  • Ruby Tevis, Lexington, KY (Fayette) 
  • Tonya Vires, Lexington, KY (Fayette) 
  • Abigail Volz, Lexington, KY (Fayette) 
  • Ashley Ward, Lexington, KY (Fayette) 
  • Erin Wilford, Lexington, KY (Fayette) 
  • Bailey Winner, Lexington, KY (Fayette) 
  • Winta Woldegeorgis, Lexington, KY (Fayette) 
  • Brendon Woody, Lexington, KY (Fayette) 
  • Bowen Workman, Lexington, KY (Fayette) 
  • Hailey Allen, Frankfort, KY (Franklin)
  • Cameron Barton, Frankfort, KY (Franklin) 
  • Shannon Brunette, Frankfort, KY (Franklin) 
  • Rebekah Clover, Frankfort, KY (Franklin) 
  • Bethany Crockett, Frankfort, KY (Franklin) 
  • Kristin Cummins, Frankfort, KY (Franklin)
  • Samantha Durham, Frankfort, KY (Franklin) 
  • Katlynn Fay, Frankfort, KY (Franklin) 
  • Logan Hanes, Frankfort, KY (Franklin) 
  • Emilie Hill, Frankfort, KY (Franklin) 
  • Leighann Jacobs, Frankfort, KY (Franklin) 
  • Molly Lecompte, Frankfort, KY (Franklin) 
  • Erin McQueen, Frankfort, KY (Franklin) 
  • Rebecca Monnin, Frankfort, KY (Franklin) 
  • Ann Montfort, Frankfort, KY (Franklin) 
  • Jacob Smith, Frankfort, KY (Franklin) 
  • Zachary Smith, Frankfort, KY (Franklin) 
  • Theresa Sparrow, Frankfort, KY (Franklin) 
  • Kindall Talley, Frankfort, KY (Franklin) 
  • Sadie Taylor, Frankfort, KY (Franklin) 
  • Pamela Baum, Warsaw, KY (Gallatin) 
  • Dylan Abrams, Dry Ridge, KY (Grant) 
  • Cody Brumley, Williamstown, KY (Grant) 
  • Emma Gutman, Williamstown, KY (Grant) 
  • Kyle West, Dry Ridge, KY (Grant) 
  • Betty White, Corinth, KY (Grant) 
  • Haley Young, Corinth, KY (Grant) 
  • Erika Trevarthen, Mayfield, KY (Graves) 
  • Candace Barefoot, Leitchfield, KY (Grayson) 
  • Shauna Grider, Leitchfield, KY (Grayson) 
  • Emily Chandler, Elizabethtown, KY (Hardin) 
  • Chris Grimes, Elizabethtown, KY (Hardin) 
  • Luke Logan, Elizabethtown, KY (Hardin) 
  • Skyler Lucas, Cecilia, KY (Hardin) 
  • Adam White, Elizabethtown, KY (Hardin) 
  • Michelle Carroll-Cole, Harlan, KY (Harlan) 
  • Jillian Enix, Pathfork, KY (Harlan) 
  • Darla Jackson, Harlan, KY (Harlan) 
  • Callie May, Cynthiana, KY (Harrison) 
  • Carrie Miller, Cynthiana, KY (Harrison) 
  • James Miller, Cynthiana, KY (Harrison) 
  • Madeline Sparks, Cynthiana, KY (Harrison) 
  • Travis Hensley, Hardyville, KY (Hart) 
  • Carter Shelton, Magnolia, KY (Hart) 
  • Carson Flynn, Henderson, KY (Henderson) 
  • Marissa Sauer, Henderson, KY (Henderson) 
  • Jocelyn Spaulding, Corydon, KY (Henderson) 
  • Iain Duncan, Pleasureville, KY (Henry) 
  • Mariah Rose, Turners Station, KY (Henry) 
  • Brooke Holt, Madisonville, KY (Hopkins) 
  • Madison Angel, Mc Kee, KY (Jackson) 
  • Olivia Ackman, Louisville, KY (Jefferson) 
  • Bryce Brockman, Louisville, KY (Jefferson) 
  • Nevaeh Brown, Louisville, KY (Jefferson) 
  • Victoria Crisp, Louisville, KY (Jefferson) 
  • Raekwon Evans, Louisville, KY (Jefferson) 
  • Katherine Fink, Louisville, KY (Jefferson) 
  • Grace Froedge, Prospect, KY (Jefferson) 
  • Aliyah Helm, Louisville, KY (Jefferson) 
  • Pieper Mallett, Louisville, KY (Jefferson) 
  • Andrew McAnelly, Louisville, KY (Jefferson) 
  • Montez Moore, Louisville, KY (Jefferson) 
  • Joel Price, Louisville, KY (Jefferson) 
  • Jacqueline Raque, Louisville, KY (Jefferson) 
  • Madison Rosenkrantz, Louisville, KY (Jefferson) 
  • Judson Tabor, Louisville, KY (Jefferson) 
  • Amanda Williams, Louisville, KY (Jefferson) 
  • Brynn Bradley, Nicholasville, KY (Jessamine) 
  • Alexis Gallihugh, Nicholasville, KY (Jessamine) 
  • Kathryn Gamble, Nicholaville, KY (Jessamine) 
  • Tabitha Marcum, Nicholasville, KY (Jessamine) 
  • Taylor Rust, Nicholasville, KY (Jessamine) 
  • Logan Shaner, Nicholasville, KY (Jessamine) 
  • Ashley Smith, Nicholasville, KY (Jessamine) 
  • Claire Smith, Nicholasville, KY (Jessamine) 
  • Nicholas Keeton, Staffordsville, KY (Johnson) 
  • Hunter Belville, Erlanger, KY (Kenton) 
  • Charley Burns, London, KY (Laurel) 
  • Matthew Collins, London, KY (Laurel) 
  • Hannah Robinson, London, KY (Laurel) 
  • Alex Begley, Stinnett, KY (Leslie) 
  • Alicia Napier, Essie, KY (Leslie) 
  • Preston Carter, Hustonville, KY (Lincoln) 
  • Meshaila Fields, Waynesburg, KY (Lincoln) 
  • Darianna Lane, Stanford, KY (Lincoln) 
  • Tiffany Nethery, Smithland, KY (Livingston) 
  • Miranda Conner, Richmond, KY (Madison) 
  • Rachel Cope, Berea, KY (Madison) 
  • Brianna Godbey, Richmond, KY (Madison) 
  • Patty Johnson, Berea, KY (Madison) 
  • Sheena Lee, Richmond, KY (Madison) 
  • Christina Moores, Richmond, KY (Madison) 
  • Davina Workman, Richmond, KY (Madison) 
  • Ethan Spalding, Lebanon, KY (Marion) 
  • Emily Colley, Benton, KY (Marshall) 
  • Summer Daso, Maysville, KY (Mason) 
  • Heather Jones, Brandenburg, KY (Meade) 
  • Taylor Lewis, Guston, KY (Meade) 
  • Brandi Clark, Salvisa, KY (Mercer) 
  • Hannah Ritchie, Harrodsburg, KY (Mercer) 
  • Channing Whitehouse, Harrodsburg, KY (Mercer) 
  • Shaylyn Trent, Jeffersonville, KY (Montgomery) 
  • Zachary Dickerson, Bardstown, KY (Nelson) 
  • Logan Green, Bardstown, KY (Nelson) 
  • Carly Jones, Bloomfield, KY (Nelson) 
  • Whitney Sanders, Bardstown, KY (Nelson) 
  • Thomas Sidebottom, Bardstown, KY (Nelson) 
  • William Sidebottom, Bardstown, KY (Nelson) 
  • Elizabeth Ashcraft, Owenton, KY (Owen) 
  • Cameron McAnally, Owenton, KY (Owen) 
  • Erin Young, Owenton, KY (Owen) 
  • Jessica Caudill, Vicco, KY (Perry) 
  • Erika Johnson, Hazard, KY (Perry) 
  • Danielle Neace, Hazard, KY (Perry) 
  • Danny Sorrells, Hazard, KY (Perry) 
  • Christopher Hawkins, Virgie, KY (Pike) 
  • Robert Hopkins, Pikeville, KY (Pike) 
  • Krystal Jackson-Cornett, Somerset, KY (Pulaski) 
  • Hayley Davis, Somerset KY (Pulaski) 
  • Megan Loveless, Eubank, KY (Pulaski) 
  • Whitney Patton, Bronston, KY (Pulaski) 
  • Krystal Pfeiffer, Somerset, KY (Pulaski) 
  • Nicholas Eastham, Clearfield, KY (Rowan) 
  • Elizabeth Hopper, Russell Springs, KY (Russell) 
  • Sydney Coffey, Georgetown, KY (Scott) 
  • Rachel Cooper, Georgetown, KY (Scott) 
  • Brittany Davis, Georgetown, KY (Scott) 
  • Rebecca Galloway, Georgetown, KY (Scott) 
  • Reagan Golden, Georgetown, KY (Scott) 
  • Hayden Gregory, Georgetown, KY (Scott) 
  • Noel Hearn, Stamping Ground, KY (Scott) 
  • Jordan Hopkins, Georgetown, KY (Scott) 
  • Sharon Humphrey, Georgetown, KY (Scott) 
  • Allyson Ison, Georgetown, KY (Scott) 
  • Shelly Land, Georgetown, KY (Scott) 
  • Joseph Lynch, Georgetown, KY (Scott) 
  • Nyckoletta Martin, Georgetown, KY (Scott) 
  • Destiny McDonald, Stamping Ground, KY (Scott) 
  • Anna Munoz, Georgetown, KY (Scott) 
  • John Muth, Georgetown, KY (Scott) 
  • Cheyenne Privett, Georgetown, KY (Scott) 
  • Jillian Saylor, Georgetown, KY (Scott) 
  • Laura Staats, Georgetown, KY (Scott) 
  • Madeline Wasson, Georgetown, KY (Scott) 
  • Ariel Williams, Georgetown, KY (Scott) 
  • Alyssa Yates, Georgetown, KY (Scott) 
  • Karissa Atteberry, Shelbyville, KY (Shelby) 
  • Heather Cecil, Shelbyville, KY (Shelby) 
  • Catherine Kelly, Shelbyville, KY (Shelby) 
  • Abigail Lanter, Shelbyville, KY (Shelby) 
  • Amy Patterson, Shelbyville, KY (Shelby) 
  • Sarah Jo Calhoun, Campbellsville, KY (Taylor) 
  • Quentin Huff, Milton, KY (Trimble) 
  • Trinity Baker, Springfield, KY (Washington) 
  • Corbin Kirksey, Monticello, KY (Wayne) 
  • Lane Turner, Monticello, KY (Wayne) 
  • Patrick Harmon, Corbin, KY (Whitley) 
  • James Adkins, Versailles, KY (Woodford) 
  • Marissa Baker, Versailles, KY (Woodford) 
  • Noah Branham, Versailles, KY (Woodford) 
  • Morgan Cline, Versailles, KY (Woodford) 
  • Tara Gayheart, Versailles, KY (Woodford) 
  • Raegan Gilbert, Versailles, KY (Woodford) 
  • Audrey Gilbert, Versailles, KY (Woodford) 
  • Amy Hoard, Versailles, KY (Woodford) 
  • Cameron Kincer, Versailles, KY (Woodford) 
  • Kali Ratcliff, Versailles, KY (Woodford) 
  • Alexandra Todd, Versailles, KY (Woodford) 
  • Alex Vorhaus, Midway, KY (Woodford) 
  • Amanda Watts, Versailles, KY (Woodford) 
Maine
  • Trinity Binette, East Waterboro, ME (York)
 
Maryland
  • Tyler Oleszczuk, Baltimore, MD (Baltimore City) 
Michigan
  • Kaycee Paksi, Saint Louis, MI (Gratiot) 
  • Hannah Waroway, Ann Arbor, MI (Washtenaw) 
  • Kodi Kinder, Dearborn, MI (Wayne) 
  • Jilian Verbrugghe, Harrison Township, MI (Macomb) 
Minnesota
  • Kayla Muller, Saint Michael, MN (Wright) 
Mississippi
  • Shantasia Williams, Jackson, MS (Hinds)
 
Missouri
  • Luke Thorburg, Byrnes Mill, MO (Saint Louis) 
  • Jenna Duecker, Blue Springs, MO (Jefferson) 
Nevada
  • Carly Poste, Henderson, NV (Clark)
New Hampshire
  • Elizabeth Galletta, Goffstown, NH (Hillsborough)
New Mexico
  • Alejandra Slentz, Santa Fe, NM (Santa Fe)
 
North Carolina
  • Meghan Parks, Durham, NC (Durham) 
  • Kaela Kranzler, Gastonia, NC (Gaston) 
  • Willeah Perry, Charlotte, NC (Mecklenburg) 
North Dakota
  • Zackery Halstead, Minot, ND (Ward) 
Ohio
  • Thomas Coleman, Hamilton, OH (Butler) 
  • Pavel Pence, Cincinnati, OH (Clermont) 
  • Raquel Tyo, Grove City, OH (Franklin) 
  • Breanna Justice, Beaver, OH (Pike) 
  • Madison Eberst, Chillicothe, OH (Ross) 
  • Elizabeth Rusnak, Warren, OH (Trumbull)
  • Nathan Sparren, Bolivar, OH (Tuscarawas) 
  • Madelyn Matz, Risingsun, OH (Wood) 
Pennsylvania
  • Cassidy Schrecongost, New Kensington, PA (Westmoreland) 
Puerto Rico
  • Wilani Velazquez, Carolina, PR (Carolina) 
Tennessee
  • Elliott Smith, Shelbyville, TN (Bedford) 
  • William Fahrenholz, Nashville, TN (Davidson) 
  • Isabella Robinson, Nashville, TN (Davidson) 
  • Owen McCarter, White Bluff, TN (Dickson) 
  • Katie Rhodes, Cedar Hill, TN (Robertson) 
  • Madeline Segars, White House, TN (Robertson) 
  • Elliette Baker, Arrington, TN (Williamson) 
Texas
  • Tahmina Yusuf, Pearland, TX (Brazoria) 
  • Madison Clayton, Atlanta, TX (Cass) 
  • Spencer Counts, Krum, TX (Denton) 
  • Lauren Livingston, Kingwood, TX (Harris) 
  • Kaylee Criswell, Rockdale, TX (Milam) 
Utah
  • Troy Lund, Plain City, UT (Weber) 
Vermont
  • Jacob Kocis, Island Pond, VT (Essex)
 
Virginia
  • Kelsey Adkins, New Castle, VA (Craig) 
  • Kathryn West, Riner, VA (Montgomery) 
Washington
  • Noah Ray, Reardan, WA (Lincoln) 
  • Kali Knepper, Arlington, WA (Snohomish) 
West Virginia
  • Kassidy Evans, Saint Marys, WV (Pleasants)
  • Sierra Wells, Vienna, WV (Wood)
Wisconsin
  • Lillian Radzikinas, Oxford, WI (Marquette) 
International
  • Kirk Aitken, Melbourne, Australia
  • Paul Brunel Wamba Ngouadjio, Dschang, Cameroon
  • Simon Koehne, Windhagen, Germany
  • Daniel Cogo, Padova, Italy
  • Patrick Meyer-Kayser, Lima, Peru
  • Cinelle Claassens, Krugersdorp, South Africa 
  • Philippa Asherwood, Fringilla, Zambia

React to this story:

0
0
0
0
0

Tags

Trending Video

Recommended for you